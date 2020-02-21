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Германия усиливает безопасность
Возле мечетей, на вокзалах, в аэропортах и в приграничной зоне будет дежурить больше полицейских. В стране за последние несколько месяцев произошло уже три теракта. Накануне в Ханау 43-летний немец застрелил 9 мигрантов в пригороде Франкфурта, убил свою мать и покончил с собой, оставив несколько писем и видео, пропагандирующие расистские взгляды. Тысячи людей собрались в городах по всей Германии, чтобы почтить память жертв нападения.
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