Германия усиливает безопасность

Возле мечетей, на вокзалах, в аэропортах и в приграничной зоне будет дежурить больше полицейских. В стране за последние несколько месяцев произошло уже три теракта. Накануне в Ханау 43-летний немец застрелил 9 мигрантов в пригороде Франкфурта, убил свою мать и покончил с собой, оставив несколько писем и видео, пропагандирующие расистские взгляды. Тысячи людей собрались в городах по всей Германии, чтобы почтить память жертв нападения.