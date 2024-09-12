Германия ужесточает контроль на границах

В объяснительном письме она оценила ситуацию в сфере миграции как "постоянно вызывающую беспокойство" и привела статистику: с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тыс. нелегальных мигрантов, это отмечено как "неприемлемо высокий показатель". Ситуация обострилась после теракта в городе Золинген, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек и ранил еще восемь.