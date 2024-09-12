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Германия ужесточает контроль на границах
Берлин практически исчерпал ресурсы по приему беженцев. Об этом Еврокомиссию официально уведомила глава МВД Германии.
В объяснительном письме она оценила ситуацию в сфере миграции как "постоянно вызывающую беспокойство" и привела статистику: с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тыс. нелегальных мигрантов, это отмечено как "неприемлемо высокий показатель". Ситуация обострилась после теракта в городе Золинген, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек и ранил еще восемь.
В начале недели министр распорядилась с 16 сентября ввести меры контроля на всех сухопутных границах ФРГ на шесть месяцев. Целями заявлены ограничение притока беженцев и борьба с террористической угрозой.
Против таких мер уже высказались официальные лица Польши и Австрии.