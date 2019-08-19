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Германия ужесточает миграционное законодательство
Отныне Берлин может лишить статуса мигрантов тех, кто совершает частые поездки на родину. Как сообщил глава Министерства внутренних дел ФРГ, вынужденные переселенцы, регулярно отправляющиеся в отпуска в свои страны, не могут всерьез утверждать, что их там преследуют. Отметим, что в текущем году Германия уже лишила статуса беженца более 62 000 человек.
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