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Германия ужесточает миграционное законодательство

Отныне Берлин может лишить статуса мигрантов тех, кто совершает частые поездки на родину. Как сообщил глава Министерства внутренних дел ФРГ, вынужденные переселенцы, регулярно отправляющиеся в отпуска в свои страны, не могут всерьез утверждать, что их там преследуют. Отметим, что в текущем году Германия уже лишила статуса беженца более 62 000 человек.

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