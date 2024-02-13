Германия в 2024 году увеличит расходы на оборону до 2 % от ВВП

Немецкое правительство приняло решение повысить расходы на оборону в этом году до 2% от ВВП и тем самым занять первое место среди европейских стран по этому показателю. Такое заявление сделал канцлер Шольц на совместной пресс-конференции с польским премьером Туском.

Варшава, к слову, намерена посоревноваться в этом вопросе с Берлином. Как сообщает "Таймс", в планах - повысить расходы на оборону до 4% от ВВП, и в таком случае это будет самый высокий показатель среди стран НАТО. Кроме того, Польша намерена вдвое увеличить свою армию: в ближайшие годы до 300 тыс. военнослужащих.