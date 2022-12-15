Германия выделила 10 млрд долларов на закупку истребителей F-35

Минобороны ФРГ все-таки добилось подписания контракта на поставку бундесверу американских истребителей F-35 вопреки недовольству многих германских политиков. На 35 таких машин из немецкого бюджета потрачено более 10 миллиардов долларов. При этом первые поставки будут не ранее 2027 года.

Правительство Шольца объявило о старте проекта глобальной ремилитаризации страны: на перевооружение предполагается в считаные годы потратить около 100 миллиардов евро. Однако история с истребителями вызвала бурный скандал: значительную часть тех самых миллиардов, как выясняется, получат не местные промышленники, а американские концерны.