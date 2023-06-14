Германия выступила за сохранение контактов между Россией и НАТО

Власти Германии выступают за сохранение каналов коммуникации между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом говорится новой стратегии национальной безопасности Германии, пишет sb.by.



В документе сказано, что федеральное правительство выступает за снижение рисков и обеспечение предсказуемости, включая сохранение надежных политических и военных каналов коммуникации в отношениях НАТО и России. "Мы остаемся открытыми для взаимных прозрачных мер, если для этого есть условия", - говорится в новой стратегии.