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Германия высылает все больше мигрантов из Африки
На треть выросло число тех, кто был депортирован из страны, когда их заявки на получение убежища были отклонены. Об этом сообщают германские СМИ, ссылаясь на данные МВД ФРГ. В Марокко, Тунис и Алжир в 2018 году были депортированы почти 2 тысячи человек. В 2015 году их было в 14 раз меньше. Власти Германии планируют причислить данные государства к безопасным. Это ускорит процесс высылки мигрантов-нелегалов.
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