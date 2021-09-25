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Германия за день до выборов в бундестаг: Ангела Меркель уступает Олафу Шольцу
За день до поистине исторических выборов. В воскресенье - 26 сентября - в Германии пройдут выборы в бундестаг. По их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Он сменит незыблемую Ангелу Меркель, правившую 16 лет. Страна может поменять не только канцлера, но и политический курс: перед голосованием партия Меркель и ее преемника Армина Лашета (ХДС/ХСС) уступает главному конкуренту Олафу Шольцу из СДПГ. И хотя в Германии сегодня день тишины, до выборов еще масса времени, немецкий телеканал ARD уже опростоволосился, запустив по ошибке строку с "результатами exit poll". И по цифрам первыми были именно социал-демократы.
Поставщик энергии Deutsche Energiepool разорвал контракты с потребителями
Масла в огонь предвыборных страстей добавил газовый кризис, неожиданно накрывший Европу. Из-за взлетевших цен немецкая компания - поставщик энергии и газа разорвала контракты с клиентами по всей стране. Среди них, разумеется, и коммунальные службы. Для сохранения рабочих мест компания переходит на предоставление услуг в энергетическом секторе. Жестоко, зато честно.
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