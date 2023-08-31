Германия за неделю поставила Киеву 10 танков Leopard и 13 млн патронов

Запад продолжает снабжать украинский конфликт оружием. Германия за семь дней поставила ВСУ 10 танков Leopard и 13 миллионов патронов для стрелкового оружия. Таковы данные Министерства обороны ФРГ. В опубликованном списке выполненных поставок также значится одна радиолокационная установка для наблюдения за воздушным пространством, 16 дронов и четыре тягача с полуприцепами.