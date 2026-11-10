Германию накрыла протестная волна

Работники промышленного сектора устраивают массовые забастовки. Так, на улицы немецкого Нюрнберга вышли тысячи сотрудников концерна Bosch.

Люди требуют повысить зарплаты и сохранить рабочие места. Бастуют и представители металлургической отрасли.

На прошедших выходных по всей стране на забастовки вышли около 400 тыс. немцев, представляющих более 3,5 тыс. профильных предприятий. Работники требуют повышения зарплат на 5 %, а также гарантий сохранения рабочих мест.

Народный гнев обострился после несправедливых предложений работодателей. Профсоюз считает это неприемлемым. Переговоры касаются более 3 млн работников отрасли.