Германия после теракта исламиста перешла на усиленный режим безопасности

Усиленный режим безопасности введен в Германии. МВД страны объявило высокий уровень террористической угрозы. Решение принято после смертельного теракта в Берлине, где минивэн протаранил толпу, в результате чего один человек погиб и около 30 были ранены.

Исполнитель, связанный с исламистами, ликвидирован полицией при попытке задержания. У людей сейчас много вопросов к силовикам. Например, как предполагаемый нападавший смог беспрепятственно въехать на огромном фургоне в парк, а также почему судебная система страны оставила опасного радикала на свободе, который симпатизировал террористам и имел внушительный список правонарушений.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

"Мы знаем, что он совершил множество преступлений, симпатизировал террористам, что ему был вынесен приговор с отсрочкой исполнения наказания и что прокуратура подала апелляцию по этому поводу. В настоящее время активно обсуждается вопрос, как вообще можно приговорить к условному наказанию человека, которого считают потенциальной угрозой".

Сообщается, что сейчас у полиции есть еще один подозреваемый. В рамках новых экстренных мер немецкие силовики получили право массово использовать искусственный интеллект и дроны для слежки и распознавания лиц. Под круглосуточную вооруженную охрану взяты транспортные хабы, энергетические узлы и религиозные объекты, а на массовых мероприятиях вводятся жесткие заградительные периметры.

Фото: РИА Новости