Германию, Австрию и Финляндию считают самыми расистскими в Евросоюзе

Германию, Австрию и Финляндию считают самыми расистскими в ЕС. Согласно докладу Агентства Евросоюза по основным правам, в 13 странах ЕС 34 % респондентов африканского происхождения заявили, что за последний год они сталкивались с дискриминацией. Это на 10 % больше, чем в опросе шестилетней давности. Наихудшая ситуация в Германии и Австрии, где с расизмом сталкивались 64 % опрошенных.



В ФРГ цифра увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим опросом. На третьем месте Финляндия, где с проявлениями расизма столкнулись 54 % респондентов. Согласно опросу, дискриминации подвергаются при трудоустройстве, на рабочем месте и при поиске жилья.