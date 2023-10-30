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Германию, Австрию и Финляндию считают самыми расистскими в Евросоюзе
Германию, Австрию и Финляндию считают самыми расистскими в ЕС. Согласно докладу Агентства Евросоюза по основным правам, в 13 странах ЕС 34 % респондентов африканского происхождения заявили, что за последний год они сталкивались с дискриминацией. Это на 10 % больше, чем в опросе шестилетней давности. Наихудшая ситуация в Германии и Австрии, где с расизмом сталкивались 64 % опрошенных.
В ФРГ цифра увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущим опросом. На третьем месте Финляндия, где с проявлениями расизма столкнулись 54 % респондентов. Согласно опросу, дискриминации подвергаются при трудоустройстве, на рабочем месте и при поиске жилья.
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