Германию и Австрию без российского газа ждет катастрофа

Сразу несколько ассоциаций работодателей Германии и Австрии выступили с коллективным заявлением по поводу возможного запрета на импорт российского газа. Бизнесмены бьют тревогу - последствия отказа от газа будут катастрофическими: невозможно избежать резкого падения объема производства и даже остановки ряда отраслей промышленности, а количество безработных увеличится на миллионы. Власти Германии и Австрии уже не раз подчеркивали - от газа отказываться не намерены, однако агрессивному давлению подвергаются как из Брюсселя, так и со стороны Польши и Литвы.

Литва вступила в период рекордной инфляции и рецессии

А литовские СМИ меж тем бьют очередной рекорд: инфляция в годовом исчислении достигла 18 с половиной процентов, здесь такого не видали уже 30 лет. И это не предел: в июле, обещают эксперты, будет взят рубеж в 20 процентов. При этом в стране появились приметы рецессии, которые к концу года обнаружатся падением ВВП: растет число банкротств, у предприятий из-за повышения цен на ресурсы не хватает оборотных средств, а население выводит из банков деньги. В прежние годы можно было надеяться на денежную помощь из Брюсселя — теперь же тревожные симптомы обнаруживает экономика всего ЕС, и спасение утопающих становится их собственным делом.

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