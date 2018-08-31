Германию охватили протесты против мигрантов

В Хеймнице на очередной митинг ультраправых вышли более тысячи человек. Город неспокоен с воскресенья - после убийства беженцами из Ирака и Сирии местного жителя. Его зарезали. Нападавших задержали. Выяснилось, что один из них уже не раз был под следствием, в том числе из-за нападения на горожан, даже сидел в тюрьме, однако вышел досрочно. Между тем полиция фиксирует нападения на мигрантов в разных городах Германии. Накануне расправу над сирийцем учинили в Висмаре. Трое немцев жестоко избивали его цепью. Пострадавшего госпитализировали.