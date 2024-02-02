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Германию ожидает бюджетная катастрофа

В Германии явно позабыли о благополучии своих граждан. Светофорная коалиция движется к бюджетной и социальной катастрофе, сообщает Bloomberg.

Действующий бюджет ФРГ не выдерживает никакой критики. Проблемы, связанные с поддержкой Украины и негативными последствиями антироссийских санкций, загоняют правительство в угол.

Так, к следующему году Берлину нужно найти 20 млрд, чтобы заполнить брешь в бюджете и не выйти за пределы лимита долга. Единственный вариант - катастрофическое сокращение расходов и субсидий, ведь приходится соблюдать директиву НАТО о 2% расходов на оборону, плюс необходимость модернизации Вооруженных сил.

Эти драконовские меры уже привели к массовым волнениям фермеров, дальнобойщиков, транспортников и еще тысяч других разочарованных граждан.

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