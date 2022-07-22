Германию ожидает крах?

Экономическая война может разрушить Германию. Об этом заявила депутат бундестага и бывший лидер парламентской фракции Левой партии. Сара Вагенкнехт призвала немецкие власти остановить санкции против России, поскольку Германия не может существовать без российских энергоносителей.



Аналогичное мнение высказал премьер Саксонии, который призвал заморозить конфликт в Украине и заявил, что ФРГ необходимо российское сырье. Его поддержал сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".