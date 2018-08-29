3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Германию захлестнула волна протестов
В восточногерманском Хемнице уже три дня буйствуют правые радикалы, которым противостоят левые активисты. Столкновения между ними вспыхивают повсеместно. Есть раненые. СМИ также сообщают о случаях нападения на людей, по внешнему виду похожих на беженцев с Ближнего Востока в разных районах города. Местная полиция с ситуацией не справляется. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предлагает Саксонии дополнительную помощь для наведения порядка. События в Хемнице уже подняли волну протестов по всей стране - демонстрации прошли в Дрездене, Гамбурге и Кельне. Что послужило поводом для беспорядков, выясняла наш корреспондент Вероника Циглер.
Задержание двух иностранцев, подозреваемых в убийстве 35-летнего гражданина Германии, не удовлетворило жителей города Хемниц - уже который день тысячи людей выходят на антииммигрантские демонстрации.
К самым первым спонтанным акциям протеста полиция оказалась не готова. В центре Хемница почти на тысячу демонстрантов было всего 60 сотрудников правопорядка. Протестующие оттесняли полицейских с перекрытых площадей, а потом устроили настоящую «охоту на иностранцев» - так местные СМИ окрестили многочисленные нападения в городе.
"Во-первых, в ночь на воскресенье погиб человек, подозреваемые были задержаны. Это ужасное событие, и я выражаю соболезнования родственникам жертвы. Второе - тому, что мы увидели после этого, не должно быть места в правовом государстве. Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Еще раз подчеркну: это не имеет с нашим правовым государством ничего общего".
В понедельник на улицы Хемница вышли уже свыше семи тысяч человек — среди них были сторонники правых радикалов и неонацисты. Многие приехали из соседних земель - Саксонии-Анхальт и Бранденбурга. Параллельно проходила гораздо менее многочисленная контрдемонстрация под лозунгом "Нет места для нацистов" с требованием отказаться от ксенофобии. За порядком были призваны следить уже 600 полицейских. Но и этого оказалось недостаточно. Время от времени была угроза потери контроля над ситуацией.
Звучат призывы отправить в отставку министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Последний с момента событий в Хемнице еще ни разу не комментировал ситуацию. Хотя, как известно, специальным указом многие подразделения немецкой полиции сейчас в экстренном порядке перебрасываются из всей страны в Саксонию. При этом география протестов ширится - демонстрации и столкновения правых и левых радикалов теперь еще и в Дрездене, Гамбурге и Кельне.
Несмотря на усиленные отряды полиции, беспорядков избежать не удается. Толпы разъяренных неонацистов разгоняют спецсредствами. По последним данным, пострадали свыше двадцати человек. Власти опасаются новых столкновений. Владельцев ларьков арабского и турецкого происхождения призвали закрывать свои заведения пораньше. А население - к терпимости.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов