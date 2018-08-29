Германию захлестнула волна протестов

В восточногерманском Хемнице уже три дня буйствуют правые радикалы, которым противостоят левые активисты. Столкновения между ними вспыхивают повсеместно. Есть раненые. СМИ также сообщают о случаях нападения на людей, по внешнему виду похожих на беженцев с Ближнего Востока в разных районах города. Местная полиция с ситуацией не справляется. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предлагает Саксонии дополнительную помощь для наведения порядка. События в Хемнице уже подняли волну протестов по всей стране - демонстрации прошли в Дрездене, Гамбурге и Кельне. Что послужило поводом для беспорядков, выясняла наш корреспондент Вероника Циглер.

Задержание двух иностранцев, подозреваемых в убийстве 35-летнего гражданина Германии, не удовлетворило жителей города Хемниц - уже который день тысячи людей выходят на антииммигрантские демонстрации.

К самым первым спонтанным акциям протеста полиция оказалась не готова. В центре Хемница почти на тысячу демонстрантов было всего 60 сотрудников правопорядка. Протестующие оттесняли полицейских с перекрытых площадей, а потом устроили настоящую «охоту на иностранцев» - так местные СМИ окрестили многочисленные нападения в городе.

"Во-первых, в ночь на воскресенье погиб человек, подозреваемые были задержаны. Это ужасное событие, и я выражаю соболезнования родственникам жертвы. Второе - тому, что мы увидели после этого, не должно быть места в правовом государстве. Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Еще раз подчеркну: это не имеет с нашим правовым государством ничего общего".

В понедельник на улицы Хемница вышли уже свыше семи тысяч человек — среди них были сторонники правых радикалов и неонацисты. Многие приехали из соседних земель - Саксонии-Анхальт и Бранденбурга. Параллельно проходила гораздо менее многочисленная контрдемонстрация под лозунгом "Нет места для нацистов" с требованием отказаться от ксенофобии. За порядком были призваны следить уже 600 полицейских. Но и этого оказалось недостаточно. Время от времени была угроза потери контроля над ситуацией.

Звучат призывы отправить в отставку министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Последний с момента событий в Хемнице еще ни разу не комментировал ситуацию. Хотя, как известно, специальным указом многие подразделения немецкой полиции сейчас в экстренном порядке перебрасываются из всей страны в Саксонию. При этом география протестов ширится - демонстрации и столкновения правых и левых радикалов теперь еще и в Дрездене, Гамбурге и Кельне.