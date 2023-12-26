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Германию затопило на Рождество - реки Рур и Эльба вышли из берегов
Реки Рур и Эльба вышли из берегов - Германию затопило на Рождество. Уровень воды примерно на полтора метра выше среднего. В некоторых федеральных землях уже отмечен третий и четвертый уровень опасности.
Эвакуировать пришлось поселок в Тюрингии, где из-за наводнения перестала работать канализация, а электричество отключили. В Северной Рейн-Вестфалии неприятностей добавил сильный ветер, который валил деревья и срывал рекламные щиты. А в Гамбурге сошел мощный оползень, причем склон обвалился прямо рядом с рестораном. К счастью, никто не пострадал.
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