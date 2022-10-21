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Германию ждет волна банкротств?

Германию может захлестнуть волна банкротств в ближайшие два года. Резервы немецких компаний истощились на фоне пандемии COVID-19. Теперь страдают от снижения спроса и резкого роста цен на энергоносители. Об этом заявил глава Немецкого института экономических исследований. Поддержки от властей ждать не приходится.

Экономист отметил: возможности экономической помощи от государства в настоящее время ограничены, оно уже не сможет выделять бизнесу столь щедрую помощь, как раньше. На карту поставлены десятки тысяч рабочих мест.

Фото:pixabay.com

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