Германию ждет волна банкротств?

Германию может захлестнуть волна банкротств в ближайшие два года. Резервы немецких компаний истощились на фоне пандемии COVID-19. Теперь страдают от снижения спроса и резкого роста цен на энергоносители. Об этом заявил глава Немецкого института экономических исследований. Поддержки от властей ждать не приходится.