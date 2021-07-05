Героизация нацизма в Украине

На государственном уровне праздновать юбилей Украинской повстанческой армии, которая в годы войны в союзе с гитлеровцами устраивала кровавые расправы над мирным населением, хотят в Украине. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении в Верховной раде. Националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу предлагают вернуть звания героев. А также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам кровавого украино-нацистского движения. В следующем году исполняется 80 лет со времени создания боевых отрядов УПА. И современная Украина считает пособников Гитлера борцами за независимость страны. А кровавые жертвы 100 тысяч мирных граждан и 15 тысяч военнослужащих – это, выходит, издержки борьбы за эту независимость.

