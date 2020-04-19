Герой соцсетей недели - сирийский хомячок

Он удивительный представитель своего семейства. Относится к уязвимым видам. В среде его обитания постоянное наличие еды не гарантировано, поэтому он научился виртуозно ее запасать - пищу прячет в глубоких извилистых норах. Внимательно следит за тем, чтобы она не испортилась, периодически ее перебирая. Впечатляет и количество еды, которую хомяк может за раз унести в свое хранилище.