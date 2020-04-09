Герцог и герцогиня Кембриджские удивили школьников виртуальным посещением школы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, находящиеся на карантине в своем доме, все же смогли провести рабочий осмотр начальной академии Кастертона в Ланкашире. Сейчас Объединенное королевство - одна из немногих европейских стран, которая не отказалась от оффлайн-обучения в школах. Выступив онлайн, пара поблагодарила учителей за усердную работу в непростое время и пожелала всем счастливой Пасхи.