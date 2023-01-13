Гибель афроамериканца в США может вызвать новые бунты

Соединенные Штаты вновь сваливаются в политическую турбулентность: накануне стало известно о трагедии, которая грозит зажечь многие американские города. В Лос-Анджелесе за нарушение скоростного режима была остановлена машина, за рулем которой сидел афроамериканец. Молодой водитель вел себя по отношению к полиции агрессивно и на увещевания не реагировал. Блюстители порядка принялись успокаивать его электрошокером.

После нескольких порций успокоительного Андерсону стало плохо, он скончался на месте. Уже сам по себе факт принадлежности погибшего к афроамериканской общине обещает полиции серьезные неприятности. Однако выяснилось, что покойный является братом основателя движения Black Lives Matter.

