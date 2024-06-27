Шпиономания вопреки фактам и здравому смыслу. Журнал "Политико", а также ряд других заметных изданий вот уже почти месяц публикуют материалы о том, что Россия совершила диверсию на немецком заводе Diehl. Эта история используется в качестве иллюстрации к рассказам об ожесточенной гибридной войне на территории Старого Света. Правда, выяснилось, что все дело, похоже, в страховке. Владельцам завода ее отказываются выплачивать на том основании, что пожар вспыхнул из-за технических проблем на производственных линиях. Об этом заявила сначала полиция, потом немецкий суд, затем, наконец, страховая компания. И вот теперь единственная возможность получить выплаты для хозяев Diehl - бить в набат по поводу гибридной войны. Страховое мошенничество априори провалилось бы, если бы не политическая актуальность мифа о шпионах и диверсантах. Однако на стороне жуликов из Diehl выступила также свободная пресса, и шанс получить страховку появился вновь.