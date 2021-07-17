Гидроэлектростанции на западе ФРГ вышли из строя в результате наводнения

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.