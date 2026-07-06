Гидросамолет рухнул в судоходный пролив в Нью-Йорке: на его борту было 10 пассажиров

Авиа-ЧП в Нью-Йорке. В Ист-Ривер рухнул гидросамолет. На его борту находилось 10 пассажиров. Власти назвали это жесткой посадкой, хотя крылатая машина практически затонула. Люди чудом остались живы: некоторым потребовалась срочная госпитализация. Причиной аварии стала неисправность самолета.

Похожий инцидент, но гораздо большего масштаба, случился здесь 17 лет назад - тогда на водную гладь реки Гудзон сел пассажирский Airbus А320. Люди чудом остались живы благодаря мастерству пилотажа.