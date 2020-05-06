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Гигантская песчаная буря накрыла столицу Нигера

Устрашающая стена из пыли, как сообщается, прокатилась по всем без исключения районам Ниамея. Обычно такие атмосферные явления происходят на территории Нигера с марта по апрель. Пыль из пустыни Сахара переносится ветром в сторону Атлантического океана.

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