Гигантская песчаная буря накрыла столицу Нигера

Устрашающая стена из пыли, как сообщается, прокатилась по всем без исключения районам Ниамея. Обычно такие атмосферные явления происходят на территории Нигера с марта по апрель. Пыль из пустыни Сахара переносится ветром в сторону Атлантического океана.



