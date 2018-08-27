Гигантский коктейль "Куба либре" объемом 540 литров приготовили в Гаване

Бармены из разных стран - США, Перу, Доминиканы и, конечно, Кубы - под зажигательные карибские мотивы по очереди подходили к стоявшему на подиуме 2-метровому бокалу и добавляли в него ром Havana Club, колу, лимонный сок и кубики льда. На приготовление напитка ушло около часа.