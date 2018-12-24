Гигантский метеорит упал под Хабаровском, снес вершину скалы и перекрыл русло реки Бурея на 40 метров. ЧП случилось несколько дней назад в безлюдной местности. Первыми тревогу забили на Бурейской ГЭС, где резко снизился приток воды в водохранилище, сообщают местные СМИ. Власти региона сейчас обсуждают введение режима ЧС, так как перекрытие реки чревато подъемом воды, которая может затопить ближайшие поселки.