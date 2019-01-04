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Гигантский питон напугал прихожан в Индии

Змея длиной более 4 метров заползла в храм. Спасатели ее быстро словили и передали лесникам, которые выпустили огромную рептилию обратно в дикую природу. Обошлось без жертв.

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