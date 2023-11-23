Гигантский водяной смерч обрушился на город Амальфи на юго-западе Италии

Гигантский смерч обрушился на город Амальфи на юго-западе Италии.

Огромный водяной столб образовался во время грозы и с бешеной скоростью начал двигаться в сторону побережья.

В считанные секунды смерч преодолел несколько сотен метров. Дойдя до суши, вихрь ударился о скалы и растворился в воздухе.