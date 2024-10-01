Гигин: Главную ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке несут США

Около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

Эта атака стала ответом на наземную операцию Израиля против Ливана - к границам двух стран стянуты подразделения ЦАХАЛ, вооруженные тяжелой бронетехникой. Поступают противоречивые сведения об активности израильских военных в пограничной зоне на ливанской территории.

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Вот уже сутки по югу Ливана, а также по его столице наносятся самые ожесточенные ракетно-бомбовые удары. С 23 сентября, когда ЦАХАЛ начал атаковать ливанские цели, в стране погибли 1745 человек. Причем, только за прошедшие сутки жертвами израильских ударов стали 90 мирных граждан, 172 пострадали. При этом Ливану угрожает полномасштабное вторжение израильских войск. На данный момент доподлинно известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию против "Хезболлы" в пятикилометровой приграничной зоне - там действуют диверсионные группы, и, возможно, подразделения регулярной израильской армии.

Официальный Бейрут оценивает ситуацию как чрезвычайно тревожную - временный премьер Ливана заявил, что страна стоит на пороге самого опасного и трагического этапа в своей истории. С израильской стороны ведется интенсивный обстрел десятков населенных пунктов - городов Тира, Сидона, Бейрута, а также местечек, где возможно присутствие "Хезболлы".

В ответ "Хезболла" нанесла ракетный удар по штаб-квартире "Моссад" и базе военной разведки Израиля. Зафиксированы попадания в дома и автомобили на улицах Тель-Авива.

Самое активное участие в конфликте принимают Соединенные Штаты. В частности, Вашингтон призвал командование ливанской армии обеспечить безоговорочное прекращение огня и не отвечать на действия израильской армии. При этом в Белом доме после начала операции ЦАХАЛ опасаются несоразмерных мер со стороны Ирана. Американские части в этой связи уже перебрасываются на Ближний Восток. Белый дом полагает, что Израиль выбрал крайне неподходящий момент для начала наземной операции - поддержка союзника потребует от Соединенных Штатов мобилизации всех ресурсов, которых может в итоге не хватить.

Джо Байден, президент США: "Мне будет некомфортно, если Израиль не остановятся. Я хотел бы немедленного перемирия!"

Однако Израиль не останавливается, а потому его противники рассматривают возможность применения самых серьезных военных мер. Как только что стало известно, Иран начал ракетную атаку на Израиль. При этом глава американского министерства обороны уже заявил, что Тегеран ждут в случае такой атаки чрезвычайно "серьезные последствия". Между тем, по мнению экспертов, Соединенные Штаты самым непосредственным образом причастны не только к нынешнему обострению конфликта, но и к долговременности его характера:

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Если сегодня боевые действия закончатся, уже будет полыхать много-много лет. Это просто Ближний Восток, там нельзя поджигать. А тот, кто заинтересован в этом, очевидно это тот, кто мешал дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта на протяжении многих лет. Все вопросы между шиитами и евреями можно было и нужно решить дипломатическим путем, как говорила Беларусь, Россия, Китай, но кто не дал в ООН этому свершиться? Американцы, британцы - они не хотят мира на Ближнем Востоке".

Главную ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке несут США. На примере истории Ливана, его взаимоотношениях с соседями (а это не только Израиль, но и Сирия). Это яркая иллюстрация политики колониализма и неоколониализма, когда интересы народов отдельных целых регионов приносятся в жертву такой политике. В свое время ответственность за регион брали после окончания Первой мировой войны - Великобритания, Франция, США. Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси