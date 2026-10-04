Гигин: Правление Макрона зашло в полный политический тупик

Франция погружается в политический паралич и глубокий системный кризис. Эксперты называют массовые бунты школьников полным крахом правления Эммануэля Макрона, которое окончательно зашло в тупик накануне президентских выборов. Послушаем мнение.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:

"Разрыв между поколениями, серьезные идеологические и межэтнические противоречия, которые сейчас сложились в Европе и в Евросоюзе, закладывают бомбу замедленного действия под все европейское общество, и, безусловно, характеризуют нынешнее правление президента Макрона. Его можно назвать таким, знаете, бунташным президентом. Дело в том, что в XVIIвеке было очень много восстаний в России, и XVII столетие назвали бунташным. Вот, все правление Эммануэля Макрона связано с теми или иными протестами, которые он не может разрешить. Собственно, его приход к власти, избрание президентом - это был некий компромисс среди французской олигархии, которая стремилась за счет такого молодого, харизматичного, как им казалось, либерального президента разрешить противоречия, дать некую надежду обществу. Сейчас, когда он завершает свое президентство, мы видим, что это полный крах. Не только не сбылись эти планы, которые вынашивали правящие круги Франции, но, более того, они зашли фактически в полный политический и идеологический тупик".