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Гиперсмертоносная версия туберкулеза поразила США
Миграционная политика главы Белого дома бьет не только по экономике страны, но и по здоровью граждан. Гиперсмертоносная версия туберкулеза распространилась в 80% Соединенных Штатов, сообщает "Фокс Ньюс". Уже 40 из 50 штатов сообщили о том, что у них увеличилось количество больных. За 2023 год по всей стране выявили около 10 тысяч случаев заражения. Это рекорд за последние 10 лет. Специалисты отмечают, что всему виной мигранты и бродяги. Согласно данным, 76% от всех больных - люди, которые не родились в США, а приехали.
Я не знаю, насколько наш департамент здравоохранения и другие официальные лица прислушиваются к тревоге, которую мы поднимаем с августа прошлого года. В сентябре у нас были отчеты из скорой помощи - у многих людей был положительный результат теста на туберкулез. Этот кризис мы могли бы избежать так же, как с корью, если бы мы просто ввели вакцину всем тем мигрантам, прибывающим к нам.
Эксперты указывают, что после мутации туберкулез распространяется в том числе еще и из-за нехватки опытных врачей и высоких налогов на лечение.
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