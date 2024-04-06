Гиперсмертоносная версия туберкулеза поразила США

Я не знаю, насколько наш департамент здравоохранения и другие официальные лица прислушиваются к тревоге, которую мы поднимаем с августа прошлого года. В сентябре у нас были отчеты из скорой помощи - у многих людей был положительный результат теста на туберкулез. Этот кризис мы могли бы избежать так же, как с корью, если бы мы просто ввели вакцину всем тем мигрантам, прибывающим к нам.

Рэймонд Лопес, член городского совета Чикаго (США)