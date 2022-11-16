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Гипотетический ядерный взрыв в Европе не навредит американцам, заявили в США
Неоднозначное заявление из уст американских политиков. Гипотетическое использование ядерного оружия на европейской территории вряд ли окажет прямое влияние на граждан США. Такие оценки министра внутренней безопасности США. Мол, подобной угрозой, конечно, обеспокоены, но их это особо не касается.
При этом Алехандро Майоркас добавил - "традиционные радиационные и ядерные угрозы для США остаются низкими", а "вероятность крупномасштабной радиационной атаки на родине очень низка".
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