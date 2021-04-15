Гипсовыми слепками человеческих челюстей залатали дороги на Украине

Украинцам отремонтировать дороги помогла "зубная фея" - об этом жители Запорожья шутят в интернете. Граждане Украины были шокированы инновационным подходом к засыпанию ям. Дорогу залатали гипсовыми слепками человеческих челюстей. На них даже остались имена пациентов и дата снятия, причем несколько человек даже узнали свои. Кто-то нашел в яме зубы соседа. Предполагается, что слепки могли принадлежать одной из стоматологических клиник города. Однако ни одна из них пока не взяла на себя такую ответственность.