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Гитлер "вырвется из окружающей его ненависти как одна из самых значительных фигур в истории" - Кеннеди
Вашингтон долгие годы продвигает свой бренд демократии и свободы, а на деле попросту передает по наследству власть. Аналитики выделяют лишь несколько десятков влиятельных кланов, которые вот уже не первое столетие руководят американской политикой, не забывая при этом набивать собственные карманы.
"Неофициальная королевская семья Америки" - так клан Кеннеди называли в прессе весь 20-й век. Самый знаменитый член семьи - Джон - в 1960 году стал президентом США. Неслучайно его отец годами был лидером демократов, хорошо дружил с Прескоттом Бушем и предлагал принять в США "экономическую программу фашистского стиля".
Сыну такой любви тоже перепало. В 2017 году на аукцион был выставлен дневник молодого Джона Кеннеди.
Но свою горькую цену семья заплатила сполна: старший брат Джона Джозеф погиб во время Второй мировой войны, сестра Кэтлин в 1948 году погибла в авиакатастрофе, младший брат президента Роберт был убит в 1968 году. И, наконец, сам Джон Кеннеди стал жертвой самого громкого убийства 20-го века.
Сегодня историки и аналитики все-таки приходят к тому, что убийство сначала президента Кеннеди, а спустя несколько лет и сенатора Кеннеди - это опаска элит, что из-за народной любви к семье другие останутся не у дел.
Кто еще между собой делит власть в США? И почему для простых американцев дорога в высшие эшелоны закрыта? Семейные кланы американской демократии, чьи корни проросли в Конгрессе, правительстве, корпорациях. Чьим женам, детям и внукам власть досталась по наследству. Обо всем этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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