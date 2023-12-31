Гладков: Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Об этом пишут РИА Новости.

"К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", - написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.