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Гладков: Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

Гладков: Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Об этом пишут РИА Новости.

"К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", - написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.

Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники, уточнил губернатор.

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