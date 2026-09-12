Глава энергооператора Литвы подал в отставку из-за проблем с электричеством после бури

Руководитель Energijos skirstymo operatorius (ESO, оператора распределения энергии) Ренальдас Радвила подал в отставку из-за проблем с восстановлением в Литве энергоснабжения после мощной бури 22 августа. Об этом информируют литовские СМИ.

"Я надеюсь, что мой уход не станет удобной точкой, когда можно будет перевернуть страницу и спокойно ждать следующей бури", - написал он в соцсети Facebook.

Покинувший пост руководитель ESO признал, что работы по восстановлению электроснабжения могли быть проведены быстрее. "После бури некоторым людям пришлось слишком долго ждать электричества. Наши прогнозы менялись, а холодильники, водяные насосы и хозяйства людей от этого работать не начинали", - заявил он.

Буря, которая обрушилась на Литву 22 августа, привела к гибели одного человека, еще четверо получили травмы. Во многих районах страны пострадали домохозяйства. В пик стихии электроснабжение было нарушено более чем у 268 тыс. клиентов ESO, а в электросети было зафиксировано более 9 тыс. повреждений. Спустя более двух недель около 1,2 тыс. потребителей все еще остаются без света.