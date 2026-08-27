Брюссель начал осознавать тяжелые промахи своей недальновидной политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала крах прежней экономической модели Евросоюза.

По ее словам, благополучие Европы долгое время держалось на трех ключевых столпах. Речь идет о дешевой энергии из России, открытой торговле с Китаем и былом технологическом лидерстве Запада. Теперь все эти важнейшие стратегические преимущества полностью исчезли.

При этом Урсула фон дер Ляйен ожидаемо промолчала о вине самой Еврокомиссии в разрушении экономической стабильности. Ведь сложившаяся ситуация - прямое следствие санкционных действий Брюсселя.