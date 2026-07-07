Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что продолжит называть "своими именами" бандеровцев из ОУН-УПА - так он прокомментировал свое включение в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Киев объявил чиновника угрозой национальной безопасности после того, как тот, говоря о прославлении Бандеры и Волынской резне, позволил себе назвать западные области Украины "Восточной Малопольшей".

Богуцкий добавил, что никогда не примет культ преступников и называние их "героями", а также будет добиваться достойного погребения жертв бандеризма.

Героизация Зеленским палачей из УПА может дорого обойтись Киеву. Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от культа Бандеры.