Глава МАГАТЭ: ООН неспособна разрешить острейшие мировые конфликты

Организация Объединенных Наций демонстрирует полную неспособность решать острейшие мировые конфликты - с таким заявлением выступил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, сегодня ООН присутствует повсюду, кроме тех мест, где ее вмешательство действительно необходимо для спасения человеческих жизней.

"Первое, что бросается в глаза, когда мы смотрим на перечень или карту мировых конфликтов, - к сожалению, у них есть общий знаменатель: ООН отсутствует в решении или урегулировании самых острых из этих конфликтов. Это не значит, что ее нет нигде. Она где-то присутствует, но если говорить о конфликтах, которые, как мы с вами знаем, определяют расколотый характер международной обстановки, - о войне в Европе между Россией и Украиной, о конфликте на Ближнем Востоке - мы не видим там ООН", - заявил Рафаэль Гросси.

По мнению Гросси, спустя 80 лет после своего создания ООН не оправдывает ожиданий и не выполняет возложенную на нее миссию.

Жесткая критика всемирной организации со стороны Рафаэля Гросси - часть его предвыборной кампании. Действующий глава МАГАТЭ официально борется за пост руководителя Организации Объединенных Наций. Его кандидатуру выдвинула Аргентина. В своих выступлениях Гросси позиционирует себя как реформатора, способного вернуть организации былую эффективность.