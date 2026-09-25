Глава МИД Беларуси обсудил открытие посольства в Пхеньяне и безвиз с КНДР

Беларусь продолжает работу на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН. Глава белорусского МИД провел ряд двусторонних встреч.

На переговорах с замминистра иностранных дел КНДР стороны обсудили открытие посольства Беларуси в Пхеньяне, торгово-экономическое сотрудничество и подготовку соглашения о безвизовых поездках для граждан двух стран.

Дипломаты подчеркнули качественно новый уровень отношений, фундаментом для которых стал официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в КНДР в марте 2026 года.

Максим Рыженков также пообщался с кубинским коллегой. Белорусская сторона подтвердила неизменную поддержку братского народа и выразила серьезную озабоченность ситуацией, складывающейся вокруг Кубы.

Глава МИД Беларуси заверил в продолжении гуманитарной поддержки Гаваны со стороны Минска. В сентябре на остров была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, включавшая сухое молоко и медикаменты.

Белорусский дипломат также дал интервью российским информационным агентствам РИА Новости и ТАСС, в которых изложил подходы Беларуси по основным вопросам международной повестки и взаимодействию с организациями системы ООН.