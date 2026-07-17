Глава МИД Беларуси почтил память героев Мозамбика, боровшихся против колониализма

Переговоры на высшем уровне, встречи в отраслевых министерствах, а также работа с бизнесом - министр иностранных дел Республики Беларусь впервые посещает Мозамбик с рабочим визитом. Он продлится до 18 июля.

Максим Рыженков посетил площадь Героев Мозамбика, где возложил венок в память о борьбе народов Африки с колониализмом.

В церемонии возложения участвовали государственный секретарь по иностранным делам и делам мозамбикцев за рубежом, а также министр сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Мозамбика.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и южноафриканской страны. На встрече с председателем сената Зимбабве глава государства предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта.