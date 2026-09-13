Глава МИД Беларуси выступил на форуме БРИКС в Нью-Дели

Глава МИД Беларуси по поручению Президента принимает участие в 18-м саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Максим Рыженков в ходе мероприятия провел ряд встреч с зарубежными коллегами. Кроме того, министр выступил на сессии БРИКС+.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства и объединяющей силой, которая активно формирует облик всего мира. Разумеется, этот динамичный процесс наталкивается на сопротивление. Мы наблюдаем растущее давление со стороны государств, которые продолжают стремиться к мировому господству. Они постоянно пытаются запугать нас санкциями, экономическими, торговыми и финансовыми ограничениями, незаконными тарифами и другими мерами".

Министр отметил: БРИКС стремительно превращается в один из самых авторитетных институтов планеты. Невозможно переоценить его роль в установлении справедливой и равноправной системы международных отношений, которая базируется на принципах взаимоуважения и гарантиях суверенитета.

Беларусь намерена и впредь развивать самое активное сотрудничество со странами организации, поскольку БРИКС занимает все более значимое место в международной системе отношений, обеспечивающей глобальный баланс сил.