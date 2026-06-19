Глава МИД Италии отменил визит в США на фоне скандала Трампа и Мелони

Президент США Дональд Трамп снова доказал, что он может поссориться с кем угодно. Выступая перед республиканцами, он неожиданно вспомнил, что премьер Италии Джорджа Мелони якобы не давала ему прохода на саммите Большой семерки и умоляла его о совместном фото. А он согласился, но из жалости.

Мелони, которая славится не только жестким языком, но и крутым нравом, ответила молниеносно. Она записала видеообращение, намекнув, что заявления Трампа - это его фантазии. Премьер жестко отрезала: "Ни я, ни Италия никогда никого ни о чем не умоляем".

"Некоторые вещи заслуживают немедленного ответа. Заявления Дональда Трампа - это абсолютная выдумка, откровенно говоря, это оскорбительно. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками, это не первый раз. Я могу лишь сказать, что жаль, что у него нет такой же решимости по отношению к врагам США, к тем лидерам, с которыми он ведет себя гораздо более уступчиво. Но одно он должен запомнить: я и Италия никогда не умоляем", - отметила Джорджа Мелони.

Словесная перепалка переросла в дипломатический скандал. Глава МИД Италии отменил визит в США, запланированный на 21-22 июня.

Мелони считалась одной из главных союзниц Трампа в Европе. Но между ними возникли глубокие разногласия из-за нежелания Рима поддерживать жесткие военные и экономические инициативы США на Ближнем Востоке и нападок Трампа на Папу Римского. Отношения между лидерами серьезно испортились.