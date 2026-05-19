Российская служба внешней разведки выступила с заявлением о том, что украинские власти готовят беспилотники для нанесения ударов с территории Латвии. СВР указывает, что смысл этой операции прост: таким образом Киев намерен продемонстрировать Европе наличие серьезного ударного потенциала ВСУ.

Объектами атаки должны стать стратегические гражданские объекты в тыловых регионах России. Латвия, по данным СВР, уже приняла и разместила у себя специалистов Сил беспилотных систем ВСУ.

С опровержением этих обвинений выступили одновременно представители официальных Риги и Киева. Впрочем, верить этим чиновникам предлагается на слово. На деле же в воздушном пространстве Латвии едва ли не ежедневно возникают украинские беспилотники. Объяснить их появление практически невозможно, если не предположить, что стартовали они где-то неподалеку.

В то же время глава литовского МИД Будрис в своем интервью сделал громкое провокационное заявление. По его словам, НАТО является самым сильным из военных союзов на планете, поэтому альянс должен показать русским, что может легко прорваться в военную крепость, каковой сегодня является Калининград.