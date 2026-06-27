Немецкие СМИ сообщают о спешной подготовке стран Балтии к возможному конфликту. В репортажах рассказывают о возведении оборонительных линий в Латвии прямо у российских границ. Там и противотанковые ежи, и бетонные блоки. И даже местная таможня, которая ведет отчаянную борьбу с санкционкой, изымая "подозрительные" ковры дороже 300 евро.