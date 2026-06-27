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Глава МИД Литвы призвал показать Москве "настоящую сталь"
Автор:Редакция news.by
Немецкие СМИ сообщают о спешной подготовке стран Балтии к возможному конфликту. В репортажах рассказывают о возведении оборонительных линий в Латвии прямо у российских границ. Там и противотанковые ежи, и бетонные блоки. И даже местная таможня, которая ведет отчаянную борьбу с санкционкой, изымая "подозрительные" ковры дороже 300 евро.
На этом фоне глава МИД Литвы открыто призывает отказаться от дипломатии и показать Москве "настоящую сталь". В Берлине призыв услышали буквально. В Литву уже готовят к отправке бригаду из 5 тыс. солдат Бундесвера. Очевидно, европейское миролюбие теперь выглядит именно так.