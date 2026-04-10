Глава МИД Польши подозревается в коррупционных махинациях

Громкий коррупционный скандал спровоцирован в Польше. На сей раз подозрение пало на главу местного МИД Радослава Сикорского.

Выяснилось, что фонду, которым руководит сын министра, перечислял деньги некий "Польский круглый стол бизнеса". Известно как минимум о нескольких платежах на сумму 400 тыс. евро в пересчете из злотых.

Деньги переводила структура, которая объединяет как польских, так и зарубежных предпринимателей, работающих в Польше, так что интерес бизнесменов понятен. А фонд Сикорского-младшего - это обычная синекура для чиновников: они устраиваются туда на работу в ожидании нового назначения в госструктуры.

