Глава МИД Польши пригрозил быстро разгромить Россию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметился оторванным от реальности заявлением в адрес Москвы. Выступая на форуме в Киеве, глава польской дипломатии заявил, что в случае прямого столкновения Варшава способна в одиночку нанести военное поражение ядерной державе.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

"Если бы Россия напала на нас, и мы бы сняли перчатки, я думаю, мы бы разгромили их достаточно быстро. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе, что-то вроде 2,5 тыс. самолетов, даже без США у нас превосходство. Я давно не проверял количество дальнобойных ракет, но если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и вывести из строя вторую половину".

Впрочем, пользователям соцсетей такая агрессивная и безответственная риторика Сикорского явно не понравилась. В комментариях к видеозаписи те посоветовали министру немедленно обратиться к психиатру. Комментаторы напомнили польскому чиновнику уроки истории, подчеркнув, что Вторая мировая война началась для Польши с точно такой же надменной политики и переоценки собственных сил.